2男1女疑在摩鐵開毒趴 其中1男全裸陳屍浴缸

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（中央社記者黃國芳嘉義市21日電）嘉義縣厲姓男子昨天與張姓男子、李姓女子涉嫌在汽車旅館內吸毒，張男、李女後來先行離開，厲男則被發現全裸陳屍在汽車旅館浴缸內，檢警今天相驗，因無外傷，明天將解剖釐清死因。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊接受中央社記者訪問表示，現年52歲厲男被發現時全身赤裸，已明顯死亡，檢警今天相驗，厲男並無外傷，現場無打鬥痕跡，初步排除他殺的可能，明天將解剖釐清死因是否為吸毒引起或身體疾病造成。

檢警表示，厲男昨天清晨與友人張男、李女一起入住嘉義市一家汽車旅館內，因3人都曾涉及吸食毒品，懷疑是在汽車旅館內吸安非他命作樂，後來，厲男突然身體不舒服，就躺在浴缸內，張男、李女則於上午先駕車離開找友人蕭姓男子。

檢警指出，張男、李女擔心厲男身體狀況，便由蕭男打電話到汽車旅館謊稱「要找外套」，房務人員進房發現厲男全身赤裸躺在浴缸內，已明顯死亡，立即報警處理。

檢警表示，因張男為竊盜通緝犯，害怕遭警方逮捕，李女則與另一名李姓男子駕車回汽車旅館，不過，透過監視器畫面比對，查出進入汽車旅館為厲男、張男及李女，後來，李女也帶員警前往世賢路一段與文化路口找到毒品吸食器。

因張男、李女第一時間沒有將厲男送醫，等到被發現時已死亡，警訊後，將依遺棄致死等罪嫌函送法辦。（編輯：陳仁華）1101221