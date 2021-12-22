嘉縣7旬老翁不治 解剖初判死因肺水腫

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（中央社記者黃國芳嘉義市22日電）嘉義縣吳姓老翁日前身體不適送醫不治，因老翁施打第2劑莫德納疫苗後曾住院，家屬質疑與疫苗相關，檢方今天解剖，初判死因是重度肺水腫，是否與疫苗相關，須由衛福部認定。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊今天接受中央社記者訪問表示，70歲吳姓老翁死亡案件，經解剖初步研判其死因為重度肺水腫造成呼吸衰竭致死，已採集身體臟器檢體化驗，待解剖報告出爐才能確定死因，至於是否與疫苗注射相關，也須由衛福部認定。

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檢警表示，吳姓老翁於12月15日清晨5時15分在住家臥室出現身體不舒服且多次嘔吐，立即由救護車送醫治療，但仍於當日上午7時13分宣告治療無效，醫院開具死亡證明心臟衰竭及嚴重貧血自然死亡，但家屬質疑死因與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗有關。

檢警指出，吳姓老翁分別於今年7月中旬、10月初施打第1及2劑莫德納疫苗，吳姓老翁在接種第2劑疫苗後，曾因身體出現不適症狀住院治療，因此，家屬對於死因仍有意見，進行相驗後，於今天解剖進一步釐清死因。（編輯：卞金峰）1101222