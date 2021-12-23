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年終近聚餐多 北市警12/24起執行取締酒駕專案

2021/12/23 12:00
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（中央社記者劉建邦台北23日電）台北市交通大隊今天表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩且適逢歲末年終，加上耶誕節、尾牙等活動多，規劃24日起至明年1月2日，執行取締酒駕專案勤務。

台北市警察局交通大隊發布新聞資料指出，民眾過節歡聚時常飲酒助興，恐衍生酒後駕車，為杜絕駕駛人僥倖心態，規劃自24日起，針對全市路段執行取締酒後駕車大執法專案勤務，以有效防制酒駕事故。

北市警局交通大隊統計今年1至11月易發生酒後駕車違規路段，取締件數前10名依序為民權西路、林森北路、長安東路一段、中正路、重慶北路四段、松仁路、萬大路、環河北路三段、新生北路一段、濱江街。

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警方指出，為確保交通安全，已責由各轄區分局針對容易發生酒駕路段、時段及易肇事地點，妥適規劃勤務，不分平日、假日、白天、深夜及凌晨，強化執法強度與密度，以杜絕酒駕憾事，維護民眾交通安全。

警方呼籲，民眾不要以身試法酒後駕車，牢記開車不喝酒、喝酒不開車、翌日宿醉不上路，駕駛人若飲酒後，可搭計程車及大眾運輸交通工具，也呼籲店家協助客人善用指定駕駛、酒後代駕等服務，切勿輕忽酒駕嚴重性，才能保障自身及他人安全。（編輯：李錫璋）1101223

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