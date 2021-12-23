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風力發電廠房工人15公尺高墜地亡 包商緩起訴

2021/12/23 18:58
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（中風力發電廠央社記者蕭博文台北23日電）世紀離岸風電公司位於新北市八里的廠房工程，去年發生工人自15公尺高處墜地身亡意外。士檢認為承包商周姓負責人與工人所屬公司涉過失致死等罪，考量已和解，處分緩起訴。

士林地檢署緩起訴處分書指出，周姓男子經營的工程公司以總價6011萬餘元，向世紀離岸風電設備公司承攬八里區的風力發電事業生產廠房工程，並擔任現場負責人，再將鋼構安裝工程轉包給黃男經營的工程公司。

去年12月22日上午，受僱於黃男的謝姓男子搭高空作業車，升高至高度約15公尺處，先於鋼構斜撐架外側安裝螺絲，後發現高空作業車無法伸進鋼構斜撐架內側，便爬出高空作業車工作台，至內側鋼柱與斜撐架接頭處從事鋼構組配作業，不慎自15公尺高墜落地面，因顱內出血死亡。

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檢察官認為，周姓男子將鋼構安裝工程轉包給黃男的公司，未告知施工注意事項，也未積極要求確保安全設施；黃男公司對於高度2公尺以上高處作業且勞工有墜落之虞時，未使勞工確實使用安全帶、安全帽。

緩起訴書指出，周姓男子犯過失致死罪，黃男的公司則犯職業安全衛生法的致生死亡職業災害罪，均坦承犯行、態度良好，並與被害人母親達成和解，日前處分緩起訴1年。（編輯：李亨山）1101223

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