保母涉過失致嬰兒重傷 被判刑1年6月

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（中央社記者蕭博文台北24日電）北巿南港區蕭姓保母被控照顧嬰兒時，讓嬰兒頭部受外力撞擊，受有嚴重視力損傷、發育遲緩等不可逆傷害。士院今天依業務過失傷害致人重傷罪，判處蕭姓保母1年6月徒刑。可上訴。

士林地方法院判決指出，領有保母證照的蕭姓保母於民國108年2月間在南港住處受託照顧年僅9個多月的嬰兒時，未善盡保護及注意義務，導致嬰兒頭部左側遭外力撞擊，也未立即送醫或聯絡嬰兒的父母，直到嬰兒的父親察覺有異才送醫。

判決表示，國立台灣大學醫學院附設醫院評估後認為，嬰兒所受傷勢符合虐待性頭部創傷的表現，目前至少有偏癱、嚴重視力損傷、癲癇、鬥雞眼、發育遲緩等不可逆傷害，法院因而認定已達重傷害程度。

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士院認為，蕭姓保母事故發生後未立即將嬰兒送醫或聯絡父母為適當處置，誠屬不該，而幼童因保母疏失領有身心障礙證明，需面對漫長且艱辛復健過程，父母見小孩無法如其他孩童般正常發育，所受身體、心理的傷痛及煎熬，實難想像及體會。

士院審酌，蕭姓保母否認犯行，辯稱嬰兒坐著忽然往後仰，頭碰到安全軟墊才受傷，且未與告訴人達成和解等一切情狀，今天判處有期徒刑1年6月。可上訴。（編輯：戴光育）1101224