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王惠美送出升格直轄市計畫：彰化人不比別人「細漢」
首頁 / 社會

知名音樂製作人妻外遇 男子侵害配偶權判賠60萬

2021/12/27 14:39
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（中央社記者林長順台北27日電）曾任金曲獎評審的知名音樂製作人李姓男子，指控蔣姓男子與妻子有不正當往來，並發生性關係，向法院提告求償新台幣100萬元。士林地院判決蔣男應賠償李男60萬元。可上訴。

李男主張，他與黃姓女子在婚姻存續期間，蔣男與黃女交往，並書寫便條紙、書信向黃女表達情意。蔣男於洗澡時還以視訊方式聯繫黃女，作出親暱、自慰等不雅動作，更與黃女出入汽車旅館、發生12次以上的性行為，侵害配偶權，求償100萬元。

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蔣男則表示，他與黃女交往期間，並未有通姦達5次以上情事，並於法院安排的調解過程當場向李男道歉，及提出數種和解方案，李男求償金額顯然太高。

士林地方法院根據李男提供的照片，僅能認定蔣男與黃女進出汽車旅館2次，無法推論蔣男與黃女發生性行為，但2人交往顯然超出一般朋友互動的男女感情親暱行為，審酌兩造身分、地位及經濟狀況等，判決蔣男應賠償李男60萬元。全案可上訴。（編輯：方沛清）1101227

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