母遺棄幼子屍體浴巾包裹埋公墓 起訴求刑1年

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（中央社記者蕭博文台北28日電）廖姓女子產下一子並獨立扶養，卻在未滿1歲幼子身亡後，將屍體埋在北市富德公墓附近。士檢認為，廖女照顧欠佳又逃避事實，日前依遺棄屍體罪嫌起訴，求刑1年。

士林地檢署起訴書指出，廖女於民國100年4月產下一子，由於不清楚生父為何人，因此獨立扶養；106年間，廖女幼子達入學年齡，未向小學報到，校方幾經聯繫，廖女的父親認為孫子安危有疑慮，向警方報案。

廖女到案供稱，小孩於100年下旬病故，因此以浴巾包裹屍體後帶到台北市文山區富德公墓附近，再用路邊撿來的木棍挖掘深度約60公分的坑洞埋屍。

起訴指出，廖女明知若未以適當容器妥適放置幼子遺體，將導致年幼遺骨鬆軟易逝，且極易腐敗與土壤混合而失其形體，也容易遭野生動物啃咬滅屍，且埋屍地點無明顯標誌，日後將無從尋得屍骨，仍執意遺棄屍體。

檢警自107年起4度依廖女供稱的埋屍地點於富德公墓開挖，仍無法尋得廖女幼子遺體；檢察官調閱廖女幼子的預防接種紀錄，發現廖女幼子僅接種1劑疫苗，此後再無任何接種、就醫紀錄，推認已死亡。

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起訴書提到，無事證證明廖女幼子遭他殺，也無法證明廖女照顧疏失導致幼子喪命，但廖女友人證稱廖女曾外出工作，獨留幼子在家，顯見廖女對幼子的照顧確實欠佳。

檢察官認為，廖女本應提供幼子基本的生活、醫療需求與母愛，縱然獨自照顧幼子力有未逮，至少也應嘗試開口求助，卻在幼子死亡後仍逃避事實，選擇遺棄屍體，讓幼子無聲無息就此消逝，建請法院量處有期徒刑1年。（編輯：張銘坤）1101228