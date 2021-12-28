嘉義婦人陳屍檳榔園命案解剖 頭部為致命傷

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義市28日電）嘉義縣近6旬林姓婦人26日被發現下半身赤裸陳屍檳榔園命案，檢方今天會同法醫解剖，林婦傷勢集中頭部，為致命傷，顏面部多處骨折，並採體內檢體送驗，釐清是否遭性侵。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊接受中央社記者訪問表示，死者林婦主要傷勢集中在頭部，顏面部多處骨折，遭外力持續重擊，且造成腦幹出血，致命傷在頭部。另外，死者是否遭性侵部分，有採死者體內檢體送驗，須等相驗報告出爐才能進一步釐清。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

現年59歲的林姓婦人26日中午被發現下半身赤裸陳屍在竹崎鄉一處檳榔園內，頭部有明顯傷勢，現場並發現一支疑沾有血跡的龍眼樹枯木，經調查，50歲林男於22日晚上曾尾隨在林婦後面，且2人還在案發地附近拉扯，林男到案後坦承犯案。

警方昨天將林男依殺人等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦，檢方認為被告林男有逃亡之虞，向嘉義地方法院聲請羈押，法官審酌被告犯罪嫌疑重大，且有湮滅現場證據情事，加上殺害被害人犯罪情節嚴重，為避免被告逃亡，裁定羈押未禁見。（編輯：黃世雅）1101228