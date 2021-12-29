更多編輯台推薦新聞：
坣娜薛智偉創立猶太社區中心 台灣首座潔食實驗室
生活

坣娜薛智偉創立猶太社區中心 台灣首座潔食實驗室

何韻詩無畏無懼 用行動唱出追尋民主這首歌
兩岸

何韻詩無畏無懼 用行動唱出追尋民主這首歌

歐元紙幣走過20年將大改造 設計師憂引發各國較勁
國際

歐元紙幣走過20年將大改造 設計師憂引發各國較勁

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事
專題

前進2021新聞現場 照片回顧年度大事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
法新增20萬確診再破紀錄 每秒2人染疫大浪來襲
首頁 / 社會

男子虐死領養流浪貓 一審判拘50天併罰23萬元

2021/12/29 15:21（12/29 15:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博文台北29日電）台北市一名趙姓男子領養流浪貓「花生」後攻擊牠腹部多次，導致牠傷重死亡。士院考量趙男輕蔑動物生命、否認犯行，今天依動物保護法判趙男拘役50天，併科罰金23萬元。可上訴。

士林地方法院判決書指出，家住台北市的趙姓男子於民國108年5月間，向台北市支持流浪貓絕育計畫協會領養流浪貓「花生」及「巧克力」。

108年10月間，趙姓男子於內湖區住處以不詳方式攻擊「花生」腹部等處多次，讓「花生」遭受多發性鈍力傷致多發器官與組織頓創出血、壞死，終因重要器官功能喪失而死亡。

趙姓男子犯後通知協會「花生」死亡，並準備將遺體送交寵物殯葬業者準備火化。協會趕緊領回遺體，並交由台北市動物保護處安排解剖確定死因，協會因而發現「花生」遭虐死。

判決書指出，趙姓男子犯動物保護法的故意傷害動物致動物重要器官功能喪失罪，法院審酌趙男輕蔑動物生命，犯後未能坦認犯行，也未與協會成立民事和解，判處拘役50天，併科罰金新台幣23萬元。

拘役如易科罰金，罰金如易服勞役，均以1000元折算1天。全案可上訴。（編輯：戴光育）1101229

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族