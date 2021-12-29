台中聯結車機車擦撞 6旬婦送醫不治

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台中市豐原區豐原大道、西勢路口29日下午發生聯結車及機車擦撞意外，騎乘機車的66歲劉姓婦人當場無呼吸心跳，送醫急救仍不治，肇事原因待調查。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 110年12月29日

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（中央社記者趙麗妍台中29日電）台中市豐原區豐原大道與西勢路口，今天下午發生聯結車及機車擦撞意外，66歲劉姓婦人當場無呼吸心跳，送醫不治，警方調查，駕駛聯結車張姓男子並無酒駕，肇事原因待調查。

台中市豐原區豐原大道、西勢路口，今天下午2時發生車禍意外，豐原警分局調查指出，劉姓婦人騎乘機車行駛在豐原大道一段，經過西勢路口時，疑因視線死角，與由張姓男子駕駛的聯結車發生碰撞，婦人倒地，救護人員到場，婦人已無呼吸心跳。

劉婦被送往衛福部豐原醫院搶救，院方指出，婦人右邊鼠蹊部大片很深的撕裂傷，下腹部臟器外露，右小腿大面積擦傷，左肘擦傷，到院前已無呼吸心跳，急救仍不治。

警方表示，張男經呼氣檢測並未酒駕，車禍發生後也被嚇到，不知到車禍如何發生，警方依道路交通事故處理規範程序處理，後續將陳報交通警察大隊分析研判，釐清事故原因。（編輯：卞金峰）1101229