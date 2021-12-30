后豐大橋命案發回更審 台中高分院將宣判

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（中央社記者蘇木春台中30日電）19年前安親班教師陳琪瑄在后豐大橋墜橋命案，男友王淇政與友人洪世緯被判殺人定讞。台中高分院經再審改判2人無罪，最高法院認有違誤撤銷發回更審，台中高分院今天將宣判。

王淇政被控於民國91年12月7日凌晨1時許，在台中市后里區后豐大橋上，因不滿女友陳琪瑄提分手，與洪世緯共同抱住陳琪瑄抬至大橋護欄外，鬆手致陳琪瑄墜橋死亡。

王淇政被依殺人罪判處有期徒刑15年、洪世緯12年6月徒刑定讞，2人入監服刑。

案經最高法院107年自為裁定開始再審，並停止執行刑罰，發回台灣高等法院台中分院。

台中高分院再審認為，不能排除陳琪瑄自行攀爬大橋護欄的可能性，也無確切證據證明陳琪瑄是由被告2人合力抬擲墜橋死亡，民國108年底改判2人無罪，台灣高等檢察署台中檢察分署提起上訴。

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最高法院認為，再審判決參酌監察院調查報告中所進行的現場模擬重建，認為2名模擬人員無法合力抱起掙扎中的女子，遑論扔下橋，卻未敘明參與模擬的男子體重是否與被告2人相符，仍有調查必要。

且全案另有證人證詞採納選擇、女子墜落現場遺有2支手錶與一般人只會戴一支錶的常情不符等疑點待查，去年5月撤銷再審判決，發回更審。台中高分院更審後，今天上午10時將宣判更審結果。（編輯：李錫璋）1101230