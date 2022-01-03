更多編輯台推薦新聞：
Omicron迅速傳播 研究：因擅於躲避免疫系統
國際

Omicron迅速傳播 研究：因擅於躲避免疫系統

搭捷運遇地震怎麼辦？緊握把手2步驟照做避免受傷
生活

搭捷運遇地震怎麼辦？緊握把手2步驟照做避免受傷

立陶宛蘭姆酒遭中國拒收漂流海上 台酒力挺2萬多瓶全買下
政治

立陶宛蘭姆酒遭中國拒收漂流海上 台酒力挺2萬多瓶全買下

球迷雞婆提醒頸部黑痔可能是癌 NHL球隊人員感謝救命之恩
運動

球迷雞婆提醒頸部黑痔可能是癌 NHL球隊人員感謝救命之恩

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
本土增4例 桃園市升級防疫 外出須全程戴口罩
首頁 / 社會

三重地方人士母喪禮 幫派千人弔唁遭警攔查蒐證

2022/1/3 18:40（1/3 19:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北市三重某地方知名人士在板橋殯儀館為母親舉辦告別式，約千名幫派人士前往弔唁，警方表示，經動員上百名警力前往監控約攔查800人，以壓制黑道氣焰。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 111年1月3日
新北市三重某地方知名人士在板橋殯儀館為母親舉辦告別式，約千名幫派人士前往弔唁，警方表示，經動員上百名警力前往監控約攔查800人，以壓制黑道氣焰。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 111年1月3日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北3日電）三重某地方知名人士在板橋殯儀館為母親舉辦告別式，約千名幫派人士前往弔唁，板橋海山警分局表示，經動員上百名警力前往監控約攔查800人，以壓制黑道氣焰。

新北市政府警察局海山分局今天簡訊說明，日前接獲情資，三重某地方人士交遊廣闊，今天在板橋殯儀館為母親舉辦公祭儀式，預估幫派份子近千人前往弔唁。

警方表示，本次勤務共動員警力128人，透過攔截圍捕點、盤查點之規劃，全面清查壓制黑道不法氣焰，宣示嚴正執法立場。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

警方表示，在告別式會場入出口及周遭路口執行路檢、蒐證等防制勤務，除維持交通及現場秩序外，對於參加儀式中疑似幫派分子依法進行攔查、蒐證。

海山分局長李忠萍表示，這次勤務查獲妨害自由通緝犯1人、妨害公務3人、違反社會秩序維護法（攜帶刀械）6人，尤其是未成年13人，已依法帶回並通知監護人領回。警方絕不容許有黑道或幫派份子趁隙擾亂社會秩序，以打造安全居住生活環境。（編輯：李錫璋）1110103

新北市三重某地方知名人士在板橋殯儀館為母親舉辦告別式，約千名幫派人士前往弔唁，警方表示，在告別式會場入出口及周遭路口執行路檢、蒐證等防制勤務，除維持交通及現場秩序外，對於參加儀式中疑似幫派分子依法進行攔查、蒐證。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 111年1月3日
新北市三重某地方知名人士在板橋殯儀館為母親舉辦告別式，約千名幫派人士前往弔唁，警方表示，在告別式會場入出口及周遭路口執行路檢、蒐證等防制勤務，除維持交通及現場秩序外，對於參加儀式中疑似幫派分子依法進行攔查、蒐證。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 111年1月3日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族