教師疑性騷擾女童罰2萬元 台南地院撤銷行政處分

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（中央社記者張榮祥台南5日電）台南市民國108年2月發生幼兒園才藝班女童疑遭杜姓教師性騷擾，台南市政府社會局認定屬實裁罰2萬元，杜姓老師提起行政訴訟，台南地院撤銷原行政處分，社會局將上訴。

台南市政府社會局今天發布新聞稿指出，社會局獲報幼兒園才藝班女童疑遭杜姓教師性騷擾，依警政機關調查結果，認定杜姓教師性騷擾行為屬實，依性騷擾防治法第20條裁罰新台幣2萬元。

社會局表示，此案女童家屬依性騷擾防治法第13條規定，於事件發生後1年內向警方提出申訴，杜姓教師也到案陳述意見，警方認定性騷擾事件成立；杜姓教師也未於期限內提出再申訴，社會局才依法開罰。

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不過，杜姓教師不服社會局行政處分，向台南市政府訴願審議委員會提起訴願，訴願委員會認定訴願無理由，109年12月23日駁回。杜姓教師也不服訴願決定，再向台南地方法院提起行政訴訟，台南地院去年12月7日認定社會局未給杜姓教師陳述意見機會，行政作為違誤，判決撤銷訴願決定及原處分。

社會局強調，行政程序法第103條規定，行政處分根據事實，客觀上明白且足以確認者，行政機關得不予陳述意見機會。社會局認定此性騷擾案事實明確，不予陳述意見機會，依法辦理，將提起上訴。（編輯：黃世雅）1110105