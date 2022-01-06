一週7起糾眾暴力事件 花蓮警逮16人送辦

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花蓮市區2021年底一週發生7起糾眾暴力事件引起檢警關注，警方成立專案小組調查，發現是以23歲邱姓主嫌（前排中）為首的地方不良組織所為，6日檢察官調度百名警力兵分多路執行拘提，拘捕涉案16人移送偵辦。中央社記者張祈攝 111年1月6日

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（中央社記者張祈花蓮縣6日電）花蓮市區去年底一週發生7起糾眾暴力事件引起檢警關注，警方成立專案小組調查，今天由檢察官調度百名警力兵分20路執行拘提，拘捕涉案16人，依殺人未遂等罪嫌移送偵辦。

專案小組調查發現，以23歲邱姓主嫌為首的地方不良組織，自去年12月25日起至31日跨年夜期間，在花蓮市區酒吧、KTV發生7起酒後糾眾暴力事件並波及無辜民眾，被害人數逾10人，包括9人受傷，涉嫌人年齡介於20歲至29歲間。

花蓮縣警局花蓮分局長郝心誠今天接受媒體採訪指出，上午由花蓮地檢署檢察官葉柏岳、卓浚民親自帶隊，調度刑警大隊、交通隊等百名警力兵分20路，同步針對不良組織分子據點執行拘提、搜索等強力掃蕩行動。

郝心誠指出，共拘捕涉案邱姓主嫌、黨羽等16人到案，查扣犯罪用交通工具自小客車3輛、犯案用球棒、鐵棍及刀械等作案工具。

有涉案犯嫌疑似聽聞警方將掃蕩風聲，企圖趁深夜駕車往北部逃逸，郝心誠指出，警方在蘇花改多處隧道口攔截，成功攔截2車意圖逃竄的車輛及3人。

郝心誠指出，全案依組織犯罪條例、刑法妨害秩序、殺人未遂等罪嫌移送偵辦，並由檢察官向法院聲請羈押。（編輯：方沛清）1110106