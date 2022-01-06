非法焚燒處理廢棄物 昔電玩大亨周人蔘判1年3月

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤新北6日電）曾有「電玩大亨」之稱的周人蔘和楊姓女子合作，非法焚燒處理廢棄物，獲取清運費等不法利益49萬餘元。新北地院今依違反廢棄物清理法，判處周人蔘1年3月徒刑、楊女6個月徒刑。

根據新北地方法院判決書，新北市政府環保局民國108年接獲林口居民檢舉夜間常有燃燒臭味，報請檢察官指揮和保安警察第7總隊刑事警察大隊共同偵辦。

檢警動用空拍機及設法潛入裝設縮時攝影機等方式完成蒐證，查獲非法焚燒廢棄物的業者，就是昔日電玩大亨周人蔘和楊姓女子。

檢方調查，周人蔘與楊女合作，自民國106年起，將他受託管理、位於林口地區的土地，分租給四間公司當工廠用地，再以每月6000元至8000元不等金額，承攬4間工廠廢棄物處理，並僱用外籍移工協助運送、清倒，以怪手挖洞後掩埋燒毀。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

法院審理時2人均認罪，法官審酌周人蔘之前已有非法清除、處理廢棄物犯罪紀錄，卻又再度犯案，顯見他忽視法律禁令，對刑罰反映薄弱，應加重其刑，依廢棄物清理法判處有期徒刑1年3月，並沒收犯罪所得49萬餘元。

至於楊女是受周人蔘所託，代為收取租金及垃圾處理費，未獲取任何利益，被法院審酌減刑，處有期徒刑6月，可易科罰金。全案可上訴。（編輯：張銘坤）1110106