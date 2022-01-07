嘉義槍擊案1男頭部中彈命危 檢方聲押3嫌

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嘉義縣土方業者因利益衝突，5日深夜在東石鄉談判，張姓男子在車上遭槍擊，頭部太陽穴附近中彈命危；開槍的張男（中）6日帶槍投案，檢方7日向嘉義地院聲押張男等3人。（警方提供）中央社記者黃國芳傳真 111年1月7日

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（中央社記者黃國芳嘉義市7日電）嘉義縣土方業者因利益衝突，5日深夜在東石鄉談判，張姓男子在車上遭槍擊頭部命危，同車許男涉持有槍械；開槍的張男與同夥侯男帶槍投案，檢方今天向嘉義地院聲押張男等3人。

嘉義地檢署主任檢察官兼發言人蔡英俊接受中央社記者訪問表示，嘉義縣東石鄉槍擊案，警方移送涉嫌開槍的張姓男子及同夥侯姓男子，另警方在被害人車上查扣2把改造手槍及6顆子彈，同車的許姓男子一併被移送，檢方複訊後，今天將3人依有串證於逃亡之虞，向嘉義地方法院聲請羈押禁見。

警方調查，遭槍擊的28歲張姓男子從事土方運送仲介，與另一方經營土方業者發生利益衝突，張男疑先在對方面前拉手槍滑套威嚇；5日深夜，張男開車載許姓男子行經東石鄉台17線路旁的福德廟附近時，看到另一方土方業者在場，車輛便迴轉欲談判。

不料，張男還未下車，即遭對方36歲的張男持槍對車內開槍，其頭部太陽穴附近中彈，開槍的張男與友人侯姓男子開車逃逸。

嘉義長庚醫院表示，頭部中彈的張男到院時，呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，經搶救後恢復呼吸心跳，但情況還是不穩定，目前昏迷，隨時有生命危險。

警方昨天策動開槍的張嫌及同夥侯男投案，並交出2把改造手槍，另在遭槍擊的車內也查扣2把改造手槍及6顆子彈，同車的許姓男子也一併被依故意殺人、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送。

警方調查，張嫌參與的土方經營，背後疑由一名退休的偵查佐在主導，正進一步擴大偵辦釐清案情。（編輯：張芷瑄）1110107