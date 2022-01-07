嘉義槍擊案1男命危 檢警拘提在逃前偵查佐

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（中央社記者黃國芳嘉義市7日電）嘉義縣東石鄉5日發生槍擊案件，偵查佐退休的侯姓男子與頭部遭槍擊的張男疑涉及土方利益衝突，雙方發生口角糾紛，同日深夜人馬互持改造手槍駁火，檢警準備拘提在逃的侯男。

嘉義地檢署主任檢察官江金星接受中央社記者訪問表示，曾擔任嘉義縣警察局朴子分局偵查隊偵查佐的侯男，退休後從事土方事業，與同業28歲張姓男子曾因土方利益發生口角衝突，雙方心生不滿。

江金星指出，雙方於5日深夜相約在東石鄉某土地公廟，各自邀集友人助勢，進而互持改造手槍駁火，被害人張男駕車搭載友人許姓男子與侯姓男子的人馬持槍互相射擊之際，張男頭部中彈，所駕車輛因此失控衝撞路邊護欄，生命垂危，侯男等人見狀，分別駕車逃逸。

警方獲報後，將被害人張男送醫急救，目前昏迷中，並通報嘉義地檢署報請檢察官指揮偵辦，由檢察官陳睿明成立專案小組偵辦。

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經警方追查，涉嫌開槍的36歲張男、侯男及許男等3名嫌疑人於昨天先後向警方投案，警方並帶許男至雲林縣麥寮鄉某處起獲改造手槍2把及子彈4顆、彈殼1顆；另帶侯男至東石鄉某學校旁空地起獲改造手槍2把。偵查佐退休的侯男在逃，檢方已開拘票，準備由警方拘提侯男到案。

檢方複訊後，認為張男等3名嫌疑人均涉及殺人未遂、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，且有湮滅證據、勾串共犯情形，今天向嘉義地方法院聲請羈押禁見。（編輯：黃世雅）1110107