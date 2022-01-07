嘉義槍擊案1男頭部中彈命危 檢方聲押3嫌獲准

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（中央社記者黃國芳嘉義市7日電）嘉義縣警局前偵查佐侯姓男子與張姓男子發生土方利益衝突，5日深夜雙方互持改造手槍駁火，張男頭部中彈命危，檢警除拘提在逃的侯男外，並將開槍的張男等3人聲押禁見獲准。

嘉義地方法院法官兼發言人洪裕翔接受中央社記者訪問表示，這起槍擊案為暴力犯罪集團，參與共犯人數眾多，分別扮演不同角色，而有勾串之虞，且相關犯罪情節及共犯各自分工，均有待檢方進一步調查釐清，加上被害人命危，嚴重危害社會治安，因此，3名被告均裁定羈押禁見。

嘉義地檢署主任檢察官江金星接受中央社記者訪問表示，曾擔任嘉義縣警察局朴子分局偵查隊偵查佐的侯男，退休後從事土方事業，與同業28歲張姓男子曾因土方利益發生口角衝突，雙方心生不滿。

檢警指出，張男疑先在對方面前拉手槍滑套威嚇，更加深彼此恩怨，雙方於5日深夜相約在東石鄉某土地公廟，侯男等10餘人先在廟內泡茶，張男駕車搭載友人許姓男子與另一友人駕駛的車輛到場，張男還未下車，雙方進而互持改造手槍駁火。

檢警表示，當時張男頭部中彈，所駕車輛因此失控衝撞路邊護欄，生命垂危，侯男等人見狀，分別駕車逃逸。警方獲報趕到現場，將被害人張男送醫急救，目前昏迷中，案件由嘉義地檢署檢察官陳睿明成立專案小組偵辦。

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經警追查，涉嫌開槍的36歲張男、侯男及許男等3名嫌疑人於昨天先後向警方投案，警方並帶許男至雲林縣麥寮鄉某處起獲改造手槍2把及子彈4顆、彈殼1顆；另帶侯男至東石鄉某學校旁空地起獲改造手槍2把。偵查佐退休的侯男在逃，檢方已開拘票，將由警方拘提到案說明。

檢方複訊後，認為張男等3名嫌疑人均涉及殺人未遂、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，且供詞反覆、各執一詞，加上有湮滅證據、勾串共犯情形，今天向嘉義地方法院聲請羈押禁見獲准。（編輯：黃世雅）1110107