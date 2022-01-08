嘉義槍擊案1男不治 前偵查佐逃亡3日遭拘提

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（中央社記者黃國芳嘉義市8日電）嘉義縣東石鄉5日發生槍擊案，偵查佐退休的侯姓男子與頭部遭槍擊不治的張男疑涉及土方利益衝突，雙方發生口角糾紛，同日深夜雙方持改造手槍駁火，逃亡3日的侯男今天到案。

嘉義地檢署主任檢察官江金星接受中央社記者訪問表示，逃亡3日的侯男今天上午遭警方拘提到案，將進一步釐清雙方衝突原因。頭部遭槍擊的張男上午宣告不治，預計12日解剖釐清真正死因。

檢警表示，曾擔任嘉義縣警察局朴子分局偵查隊偵查佐的侯男，退休後從事土方事業，與同業28歲張姓男子曾因土方利益發生口角衝突，雙方心生不滿。

雙方於5日深夜相約在東石鄉某土地公廟，各自邀集友人助勢，互持改造手槍駁火，被害人張男駕車搭載友人許姓男子與侯男人馬持槍互相射擊，張男頭部中彈，所駕車輛因此失控衝撞路邊護欄，生命垂危，侯男等人見狀，分別駕車逃逸。

經警方追查，涉嫌開槍的36歲張男、侯男及許男等3名嫌疑人於6日先後向警方投案，許男則交出改造手槍2把及子彈4顆、彈殼1顆；侯男也交出改造手槍2把。偵查佐退休的侯男在逃，檢警昨天展開拘提。

檢方認為張男等3名嫌疑人均涉及殺人、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，且有湮滅證據、勾串共犯情形，昨天向嘉義地方法院聲請羈押禁見獲准。

另外，嘉義縣長翁章梁今天上午親自至朴子分局慰勉偵辦員警辛勞並頒發慰勉金，感謝專案小組成員迅速偵破這起槍擊案。（編輯：郭諭儒）1110108