基隆婦人遭詐拿房抵押借150萬元 當鋪報警逮車手

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（中央社記者王朝鈺基隆9日電）基隆一名婦人日前接到電話指她的帳戶涉及洗錢，必須交出財產讓檢察官監管，婦人拿著房屋權狀到當鋪抵押借款新台幣150萬元，當鋪發覺有異通報警方，待車手取款時加以逮捕。

警方今天表示，基隆市一名婦人6日接到詐騙集團電話，先是誆稱婦人未繳電費，會有法務人員和她聯繫，假扮的法務人員隨後去電婦人，要求婦人提供帳戶資料，婦人依照指示提供帳戶後，沒想到這名假法務人員誆稱婦人的帳戶涉及洗錢。

電話之後又轉給假檢察官，表示由於婦人的帳戶涉及洗錢，必須把所有財產交給檢察官監管，婦人情急之下便拿著女兒的嫁妝及房屋權狀到當舖抵押借款新台幣150萬元，當鋪人員發覺有異，先是安撫婦人情緒，接著表示要等到明天才能匯款，婦人離去後，當鋪人員立即通報警方。

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基隆市警察局第2分局接獲通報隨即組成專案小組，並通知各金融機構若婦人前去領錢立刻聯繫警方，7日下午1時許，婦人依照詐騙集團指示，到金融機構將戶頭內的現金領出，警方到場向婦人說明後，她才驚覺受騙。

婦人與警方商討後決定將計就計，偽裝受騙聯手相約車手出面取款，過程中車手還不斷更換取款地點，以便在一旁觀察是否有警方尾隨，不過最後仍難逃法網，車手出面取款時被員警飛撲壓制，警方詢後除依詐欺罪嫌，將這名車手移送法辦外，也將持續溯源向上追查。（編輯：方沛清）1110109