更多編輯台推薦新聞：
喬科維奇澳洲簽證案勝訴 可望入境拚澳網衛冕
運動

喬科維奇澳洲簽證案勝訴 可望入境拚澳網衛冕

2021年平均每天減少509人 5張圖表看懂台灣人口負成長
生活

2021年平均每天減少509人 5張圖表看懂台灣人口負成長

新鈔哪裡換 央行地圖速查24至28日可兌鈔
生活

新鈔哪裡換 央行地圖速查24至28日可兌鈔

魷魚遊戲吳永秀奪金球獎男配角 在車上獲最佳外語片
娛樂

魷魚遊戲吳永秀奪金球獎男配角 在車上獲最佳外語片

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

男吸毒後騎車拖欠罰款 土地被查封馬上繳清

2022/1/10 19:34（1/10 20:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
法務部行政執行署花蓮分署表示，劉姓男子因吸毒後騎機車被裁處新台幣6萬元罰鍰，又因施用毒品被裁處勒戒費3600多元，逾期未繳清，在查封名下土地後，他馬上繳清欠款。（行政執行署花蓮分署提供）中央社記者李先鳳傳真 111年1月10日
法務部行政執行署花蓮分署表示，劉姓男子因吸毒後騎機車被裁處新台幣6萬元罰鍰，又因施用毒品被裁處勒戒費3600多元，逾期未繳清，在查封名下土地後，他馬上繳清欠款。（行政執行署花蓮分署提供）中央社記者李先鳳傳真 111年1月10日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳花蓮縣10日電）花蓮劉姓男子因吸毒後騎機車被裁處新台幣6萬元罰鍰，又因施用毒品被裁處勒戒費3600多元；劉男逾期未繳清，行政執行署花蓮分署查封名下土地後，他馬上繳清欠款。

法務部行政執行署花蓮分署發布新聞稿指出，年近50歲劉姓男子於民國107年10月間因吸食安非他命後騎機車遭查獲，經交通部公路總局台北區監理所花蓮監理站依道路交通管理處罰條例規定裁處6萬元罰鍰，並吊扣駕駛執照1年。

劉男又因施用毒品被花蓮地方法院裁定觀察勒戒2個月，並經花蓮看收所裁處應繳納勒戒費3600餘元。劉男本應繳納罰鍰及勒戒費，卻僅繳納3300元後餘款逾期未繳，於108年間遭移送強制執行。

花蓮分署調查發現，劉男名下除一筆吉安鄉持分土地外，因名下機車查無行蹤，也無其他財產可供執行，於是立即查封該不動產以保全強制執行。

劉男在土地被查封後曾提出分期繳納申請，但僅繳納1期3000元後便未再履行，違約後花蓮分署立即啟動執行程序，扣押其名下存款1200餘元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

劉男哀求他因生活困難，願分期處理，不料再度食言，僅繳納1期3000元後便未再繳款，花蓮分署告知將不再同意其分期繳納並將進行土地拍賣程序後，劉男日前一次繳清所欠罰鍰及費用。

花蓮分署指出，將針對屢催不繳罰鍰、惡意欠繳的義務人採取強力執行措施，遏止酒（毒）駕歪風。對於有酒（毒）癮問題的民眾，將主動通報衛生局協助戒除，經濟困難或失業繳不出罰單者，則協助辦理分期繳納或轉介就業服務站、社福機構。（編輯：謝雅竹）1110110

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族