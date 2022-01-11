高階警官人事調整 8縣市警局長將異動

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（中央社記者黃麗芸台北11日電）因多名高階警官16日屆退，警界高階主管指出，包括雲林縣等8縣市警局長將異動，另因應科技犯罪，刑事局科技犯罪防制中心主任林建隆升任警政署資訊室主任，預計本週內公布人事案。

由於多名高階警官將於16日退休，近日將有一波高階警官人事異動案。對此，警政署今天表示，目前仍在作業中。

因雲林縣警察局長朱宗泰日前病逝，據警界高階主管指出，這次人事異動將囊括新竹縣市、苗栗縣、雲林縣、嘉義縣市、宜蘭縣和花蓮縣等8個縣市警局長異動。

其中，預計警政署行政組長李謀旺調任雲林縣警察局長，另宜蘭縣警局長為林新晃、新竹市警局長為郭士傑、新竹縣警局長為楊哲昌、苗栗縣警局長為陳武康、嘉義市警局長為王文澤、嘉義縣警局長為陳明君、花蓮縣警局長為戴崇贒。

此外，警政署警政委員將由警政署保安警察第二總隊長劉章遠、保安警察第三總隊長廖宗山升任；警政署資訊室主任則由刑事局科技研發科長兼任科技犯罪防制中心主任林建隆升任；新北市警局刑警大隊長黃壬聰因任內重大刑案都迅速偵破，將調升為警政署秘書室主任。

近年來網路科技犯罪手法不斷更新，警界高階主管告訴中央社記者，這次人事調整特別選用相關專業人才任用，希望藉此精進警方科技辦案手法，從「人、組織、教育」進行全面提升。

警政署這波高階警官人事調整案，預計本週內對外公布。（編輯：李亨山）1110111