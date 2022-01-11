工運界大老賴萬枝涉性侵案 二審判須賠43萬元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北11日電）工運界大老賴萬枝被控在二天一夜勞工教育活動時，性侵女秘書後，還怪女方「長得太漂亮」，刑事遭判3年2月定讞後，民事求償部分，二審今天判賴萬枝須賠43萬多元，可上訴。

判決指出，時任全國金融業工會聯合總會副理事長的賴萬枝，於民國103年6月間參加某銀行企業工會的二天一夜勞工教育活動時，趁女秘書不勝酒力在房內休息時性侵，還咬傷女方乳頭，女方後來報警處理。

一審桃園地方法院審理時，賴萬枝供稱，當晚他與多人一同赴房間探望女方後，一起離去，並沒有在女方房間停留及性侵女方。女方則說，賴萬枝犯後向她解釋，「今天發生這件事，如果對妳造成傷害我很抱歉，但是我有錯，妳更有錯，妳錯在長的漂亮又優秀」等語。

一審法院依強制性交罪判賴萬枝3年2月徒刑，經上訴，二審仍判有期徒刑3年2月，經最高法院109年8月底駁回上訴而定讞。

民事部分，女方提告主張賴男行為，使她身體受傷，身心嚴重受創，產生焦慮、憂鬱、睡眠障礙等情形，長期至精神科求診接受心理諮商輔導，賴男應負損害賠償責任。

一審法院審酌女方已獲犯罪被害人補償金新台幣40萬元，判賴男須賠償43萬1490元。案經上訴，二審由台灣高等法院審理，今天駁回上訴，維持原判賠金額，還可上訴。（編輯：張銘坤）1110111