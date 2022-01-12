蘇花改車牌辨識系統 偵獲2輛貨車追回罰鍰欠款

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

法務部行政執行署花蓮分署與花蓮縣警察局交通隊合作，運用蘇花改隧道內的車牌辨識系統，近日接連偵獲2名欠繳罰鍰義務人名下的貨車，執行人員會同交通警察隊員前往查扣車輛，追回欠款。（行政執行署花蓮分署提供）中央社記者張祈傳真 111年1月12日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣12日電）法務部行政執行署花蓮分署與花蓮縣警察局交通隊合作，運用蘇花改隧道內的車牌辨識系統，近日接連偵獲2名欠繳罰鍰義務人名下的貨車，順利攔截查扣，追回欠款約新台幣47萬元。

行政執行署花蓮分署發布新聞稿指出，黃姓男子經營公司，分別欠繳勞保費、勞工退休金、ETC通行費、超速違規罰鍰等案，自民國105年起陸續遭移送執行共計161筆，尚積欠金額約15萬元，黃姓男子名下車輛早已被列管為抓車名單。

花蓮分署指出，黃姓男子10日上午近11時駕駛名下小貨車行經蘇花改，被車牌辨識系統發現行蹤，執行人員立即會同交通警察隊員前往查扣車輛，黃男現場聯繫家屬前往繳納5萬元，其餘款項分5期繳納，並提供2名擔保人作保，才領回被查封的車輛。

同日下午1時許，查獲另1輛列管車輛，車主程姓男子經營科技公司欠繳營利事業所得稅、牌照稅、健保費、未定期驗車罰鍰、勞保費、勞工退休金等案共計91筆，尚欠金額約32萬餘元。

花蓮分署指出，由於現場駕駛並非負責人，依法現場查扣車輛並移置保管，程姓負責人隨即趕至分署表示將擇日提出清償計畫；若無法提出清償方案，花蓮分署將拍賣車輛，清償欠款。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

花蓮分署統計，自110年12月至今，已透過蘇花改車牌辨識系統偵獲6輛欠繳罰鍰義務人名下車輛，其中積欠最高金額為100多萬元，為陳姓夫妻經營公司積欠健保費，2人被查獲後，表示會分期繳納欠款。

花蓮分署表示，欠繳罰鍰或稅費的義務人應儘速自動繳納，否則名下財產隨時有被強制執行的可能，若經濟上有困難無法一次繳納，也應主動向分署洽詢分期繳納。（編輯：郭諭儒）1110112