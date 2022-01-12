台南男子假招商真詐財 得手逾百萬元遭逮

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南12日電）台南市29歲吳姓男子涉嫌在網路上以假帳號佯裝為公關公司，用負責活動攤位招商名義詐騙，要求被害人交付費用。吳男遭警方追查拘提到案，初估不法獲利逾新台幣百萬元。

台南市政府警察局刑事警察大隊今天發布新聞稿指出，日前接獲民眾報案，指稱有人在網路上假藉「佛光山春節市集」、「台南林初埤木棉花季」及「國際蘭花展」等名義招商詐騙，隨即組成專案小組，並報請台南地檢署檢察官黃銘瑩指揮偵辦。

台南市刑警大隊科偵隊長林威廷表示，經追查發現吳姓男子涉嫌在網路社群媒體申請多個假帳號，以買空賣空方式，向被害人謊稱為市府合意的公關公司，負責活動攤位招商，要求被害人交付費用，過程還會簽訂合約書以取信被害人，初估不法獲利上百萬元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

林威廷表示，專案小組在10日晚間持拘票拘提吳男到案，查扣手機、招商契約書、切結書、攤位收據證明及提款卡等證物，依違反詐欺、洗錢及偽造文書等罪嫌移送台南地檢署，檢察官向法院聲請羈押，全案由專案小組持續擴大偵辦，如有民眾遭此案手法詐騙，可與刑警大隊聯繫。

林威廷說，詐騙案件層出不窮，民眾如有疑慮，可撥打165反詐騙諮詢專線或110詢問相關問題，以利警政單位快速掌握情資，溯源追查不法，避免更多民眾受害。（編輯：郭諭儒）1110112