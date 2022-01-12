大姊大的蛻變 更生人李凱莉以會客菜創業有成

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（中央社記者劉世怡台北12日電）昔日誤入歧途的大姊大蛻變成為「會客菜」創業楷模，更生人李凱莉今天把廚房搬進法務部，大展身手炒紅糟肉致謝。部長蔡清祥肯認她的努力，應往前向光明大道走，不要往後看。

法務部今天下午舉行媒體茶敘，主題為「大姊大的蛻變，更生創業有成」，找來更生人李凱莉現身說法，以自身的蛻變，帶給更多更生人對未來嶄新人生的願景及奮鬥的目標。

蔡清祥於茶敘時指出，之前曾去高雄李凱莉的店裡探望給予鼓勵，以李凱莉的例子，最感動的是她當初不被看好，覺得她不會為了小生意賺錢，但她的勇氣跟決心，讓她堅持下去，二年來「會客菜」做得很成功，不但自己成功還幫助很多更生人，向上游更生人買食材，也聘請更生人當員工，甚至為收容人家屬送「會客菜」到監所，像李凱莉這樣有心向上的案例，必須讓更多人看見。

法務部茶敘現場特別安排「凱莉上菜」，由李凱莉掌廚上演精彩的「胭脂馬遇見關老爺」（紅糟肉），以感恩致謝的心情來感謝一路走來相挺相伴的法務部觀護人及親友們。

李凱莉則說，之前做了很多錯事，關在南部的監所，會想做「會客菜」是因為看到有個收容人的阿嬤，每次從北部準備好會客菜，坐長程巴士到南部會面收容人，須花二天一夜，非常奔波，她的母親也曾是這樣，因此在獲假釋出獄後第5天，她就創業成立「一品會客菜食堂」，希望創業之下也能幫助收容人的家屬，也在二個妹妹支持下，成功翻轉人生，也勸做錯事的人，不對改就好。

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法務部保護司長黃玉垣指出，李凱莉的人生故事就如同她手中的會客菜，酸甜苦辣、百味並陳，加上橋頭地檢署觀護人唐珮玲以朋友及推手的角色，持續給予關懷鼓勵，成就出今天的浴火鳳凰。

黃玉垣提及，觀護人的工作是善於運用政府及民間資源，以公私協力，協助及關懷受保護管束人重新適應社會，除了在李凱莉會客菜的成功經驗之外，仍有許多成功的更生個案，為社會帶來無限希望。（編輯：李錫璋）1110112

法務部12日舉行媒體茶敘，主題為「大姊大的蛻變，更生創業有成」，找來更生人李凱莉現身說法，法務部長蔡清祥（圖）表示，李凱莉「會客菜」做得很成功，不但自己成功還幫助很多更生人，像李凱莉這樣有心向上的案例，必須讓更多人看見。中央社記者劉世怡攝 111年1月12日