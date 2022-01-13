新北市議員王淑慧詐領助理補助款 一審判9年

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（中央社記者黃旭昇新北13日電）民主進步黨籍新北市議員王淑慧涉以人頭詐領公費助理補助款，新北地院今天宣判，王淑慧犯貪污治罪條例利用職務機會詐取財物罪，合併執行有期徒刑9年，褫奪公權5年。得以上訴。

新北地方法院今天發布新聞稿表示，王淑慧於民國99年12月25日起迄今，擔任新北市議會第1至3屆議員，王世媛為王淑慧姪女，謝明旻為外甥女。林永瀨為議員公費助理，魏可舒為公費助理，負責協助文書處理。

判決書表示，公費助理補助款並非議員薪資一部分，也不是對議員個人實質補貼；王淑慧擔任第1屆新北市議員時，僅付部分薪資給林永瀨，且持有未實際聘用的王世媛、與助理林永瀨的帳戶。

判決書說，林永瀨另指示魏可舒製作相關不實文書提交不知情的新北市議會，王淑慧因此詐領52萬餘元。另有公費助理林玉娟因擔心影響原可領的勞工保險數額，因此，經王淑慧同意後，以游姓友人掛名領款，由林玉娟提領花用。

判決書表示，王淑慧在第2屆、第3屆市議員期間，以類似方式與林永瀨、王世媛、謝明旻、魏可舒等人，詐領公費助理補助款與春節慰問金209萬、73萬餘元。

法院判決書表示，王淑慧辯稱王世媛、謝明旻為其個人「網軍」，負責蒐集輿情、網路評論，但未能提出任何具體工作成果，內舉不避親。且由王淑慧持提款卡提領公費助理補助款，證明相關人僅是人頭帳戶。

地方法院表示，量刑審酌依據是基於被告王淑慧於社會具有相當知名度，也領有國家所給予優渥薪資，卻未誠實申報而詐領公費助理補助費共335萬餘元。

地院說，王淑慧試圖串證影響司法調查，檢方聲請羈押獲准後，始於偵訊時坦承犯行。她答辯時稱，「其從黨外時代努力到現在，一直秉持勤政、清廉，我拒絕很多財閥、我需要這樣嗎，所以你們隨便接到一個檢舉信然後就污衊，一些完完全全快樂的孩子（應指王世媛、謝明旻等人）就被檢察官嚇死了，我不知道他們未來的人生怎樣，因為我覺得這種制度要改，蔡英文的司法改革失敗，這是我的想法」。

地院說，被告王世媛、謝明旻是受到親情壓力才同意掛名人頭助理，被告卻將過錯怪罪於檢調或司法改革，完全不知悔悟，欠缺自覺反省能力，應予嚴厲譴責。

地院審理後，判決王淑慧各處4年6月、5年、4年6月有期徒刑，應執行有期徒刑9年，褫奪公權5年。

判決書表示，王世媛、謝明旻、林永瀨、魏可舒各應執行有期徒刑2年。均緩刑5年，各應向公庫支付新台幣10萬元及接受法治教育4場次，緩刑期間付保護管束。均褫奪公權1年。

另林玉娟、游姓女子各應執行有期徒刑6月，可易科罰金，均緩刑5年，各向公庫支付5萬元及接受法治教育4場次，緩刑期間付保護管束。本案檢察官、被告均得上訴。（編輯：方沛清）1110113