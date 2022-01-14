屏東里港鄉16日普發千元消費金 警分局演練防搶

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣14日電）農曆春節將至，金融機構現金流量大增，屏東縣里港鄉公所將於16日發放現金1000元的振興經濟消費金，里港警分局為防制重大刑案發生，今天在里港鄉農會執行金融機構防搶演練。

警方演練內容，首先為2名頭戴知名動漫人物面具的歹徒衝入里港鄉農會行搶，槍響嚇壞農會行員及民眾，歹徒隨即挾持現場1名鄉公所女性職員，持槍威嚇行員交出鄉公所職員所準備提領的振興經濟消費金，機警行員偷偷按下自動報警系統，線上警力獲報後火速趕抵。

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接著演練2名帶著面具的歹徒準備離去而威脅開槍，現場員警以無線電請求加派支援警力，趁機逮捕1名高壯歹徒，另一名趁亂逃逸的歹徒也在警方攔截圍捕下，迅速被捕就範。

里港警分局長鄭頴聰接受媒體訪問時表示，年關將近，各金融機構現金流量大，里港鄉公所也將於16日於各村發放振興經濟消費金每人新台幣1000元，為確保金融機構安全，提前規劃防搶演練，提升員警及行員遇案時的臨機應變能力，也提醒民眾，若要提領大量現金，可向警方申請護鈔。（編輯：戴光育）1110114