酒駕欠繳罰鍰 花蓮2人房屋遭查封

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（中央社記者盧太城台東縣14日電）花蓮縣瑞穗鄉周姓女子、楊姓男子，因積欠包含酒駕在內罰鍰，法務部行政執行署花蓮分署前往查封2人房屋，展現杜絕酒駕決心。

行政執行署花蓮分署今天發布新聞稿表示，年關將近，酒駕事故令人觸目驚心，「酒（毒）駕零容忍」不應只是口號，1月5日起花蓮執行署配合強力執行「酒 （毒）駕裁罰專案」，對轄內滯欠酒（毒）駕罰鍰的義務人同步強力執行，查封2名住在花蓮縣瑞穗鄉酒駕案件義務人名下房屋。

花蓮分署表示，周姓女子民國108年4月間在台9線馬遠路口無照騎車且拒絕接受酒測，遭鳳林分局舉發，交通部公路總局台北區監理所花蓮監理站裁處新台幣9萬元罰鍰，周女另有多筆無照駕駛、無正當理由未接受道路安全講習的交通違規罰單，總欠約新台幣13萬5500元，多次催繳仍不處理。

花蓮分署人員曾在110年11月間到周女家中催繳，沒想到日正當中，周女竟已酒醉躺臥在地，執行人員只好留下通知書請周女家人轉知限期處理，因逾期仍置之不理，花蓮分署在1月10日進行查封程序，因周女表示家中經濟狀況不佳，執行人員已請周女提供相關證明，提出清償計畫。

另外，楊姓男子103年間在瑞穗鄉富興村無照騎機車又酒駕，遭裁罰3萬1500元，106年間又無照騎機車遭罰9500元，又因無正當理由未接受道路安全講習裁罰1800元，合計滯欠的健保費2萬2000元，總計約6萬4800元。經多年催繳未依限處理，花蓮分署查封名下繼承自長輩，與兄弟共有的房屋持分1/3。

楊男在查封當日立即表示，一定會在1月底前籌措2萬元並辦理分期。

花蓮分署呼籲，尚未繳納罰鍰的民眾應儘速繳納，酒駕案件強力執行並無假期，分署針對屢催不繳、惡意欠繳的義務人持續專案列管，採取強力執行措施，以全力遏止酒（毒）駕歪風。（編輯：郭諭儒）1110114