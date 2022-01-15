虎尾糖廠小火車出軌 波及違停車輛無人傷

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雲林虎尾糖廠小火車15日下午疑因車廂連結器斷裂，造成2節車廂出軌、2節翻覆，停在鐵軌旁小貨車等兩部車輛遭波及，所幸無人受傷。（民眾提供）中央社記者蔡智明傳真 111年1月15日

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（中央社記者蔡智明雲林縣15日電）虎尾糖廠小火車今天下午疑因車廂連結器斷裂，造成2節車廂出軌、2節翻覆，停在鐵軌旁2台車輛遭波及受損，幸無人受傷，糖廠正清理現場，明天會恢復正常運載。

虎尾糖廠員工告訴中央社記者，下午5時40分左右，馬光線五分車（小火車）行經虎尾鎮北平路時，4節車廂突然脫軌，其中2節翻覆，甘蔗灑滿地，停在鐵軌旁一台轎車與一台小貨車受損，但無人受傷。

雲林縣警局虎尾分局虎尾派出所表示，小火車司機並沒有酒駕，肇事原因初步瞭解是機械故障，一度造成北平路交通中斷。

警方指出，小火車行駛期間，民眾將車輛停在鐵軌兩側是違法行為，一再勸導仍有人違停，此次2輛車因小火車出軌受損，恐無法獲得理賠。

台糖表示，事故原因疑是車廂連結器損壞，已連絡吊車將損壞車廂吊起，運回虎尾廠區，並連夜檢視維修鐵軌，預計明天小火車就會恢復正常行駛，事故詳細原因與責任歸屬會配合警方查明。

虎尾糖廠已有115年歷史，2021年至2022年製糖期自去年12月10日起至今年3月止，是全台唯一還在行駛的糖鐵，每年製糖期都吸引不少人拍照留念。（編輯：唐聲揚）1110115