北市男街友猝死超商 獲愛心泡麵未沖泡就身亡

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（中央社記者黃麗芸台北16日電）台北市松山區一間超商有男街友猝死用餐區，因他在椅上長時低頭無動靜，就連一旁泡麵都沒吃，店員上前查看已無生命跡象，警方比對指紋確認為新北市67歲胡姓男子，死因待查。

北市警消今天下午2時40分許獲報，指松山區八德路四段一間超商有男子疑猝死，立即派員到場處理，發現他已明顯身亡，初步查看現場並無打鬥跡象或血跡，但死者身上並無身分證件，也未做實聯制入店。

根據警方調查了解，死者為經常出現在店家附近的街友，平常多於晚間8時進入超商店內用餐並待至隔日上午7時才離開。

不過，死者今天行為反常，遲至中午12時仍未離開，店內其他顧客還特地給予關心並買泡麵請男街友吃，但他僅掀開泡麵杯蓋後就置放一旁未沖泡，並於用餐區座位上低頭靠椅背休息，直到其他顧客察覺男街友久無動靜，主動通報店員上前查看，才發現男街友已猝死、無呼吸心跳，立即通報警消到場協助。

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由於男街友身上並無任何身分證件，警方除透過調閱周邊監視器追查案情外，另由鑑識小隊負責採集死者指紋以進行身分比對，稍晚確認他是新北市67歲胡姓男子，隨後聯繫上死者弟弟，他向警方表示，單身的哥哥長年在外流浪，均未和家人聯繫，所以並不清楚死者近況和健康情形。

目前死者遺體已先移至殯儀館，後續將報請檢察官相驗，以釐清其真正死因。（編輯：李錫璋）1110116