花蓮玉里高中教師宿舍疑電線走火悶燒 警消馳援

（中央社記者李先鳳花蓮縣17日電）花蓮縣玉里高中的教師宿舍今天中午發生火災，當時無人在宿舍內，學生發現冒出濃煙通報校方，消防人員獲報到場布水線灌救，疑是電線走火，詳細起火原因待鑑識調查。



花蓮縣消防局第三大隊玉里分隊長楊緯立受訪表示，下午1時54分獲報玉里高中教師宿舍失火，隨即派遣車組、人員前往滅火，現場為3樓層的鋼筋混凝土建築悶燒，濃煙密布，無人受困，除布2條水線灌救，也以排煙機通風。



楊緯立說，派出11車13人，火勢很快控制，進行殘火處理，現場一間宿舍燒毀，面積約20平方公尺，財損約新台幣8萬元。詳細起火原因待火調人員鑑識。（編輯：謝雅竹）1110117

花蓮縣玉里高中的教師宿舍3樓17日中午發生火災，消防局獲報後前往灌救。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 111年1月17日