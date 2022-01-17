涉收賄案遭羈押 新竹縣工務處長提抗告遭駁

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（中央社記者劉世怡台北17日電）新竹縣政府現任工務處長林鶴斯涉嫌在擔任工務處技正期間，收賄協助桃園市某公司取得政府標案，不服遭聲押獲准，提起抗告。高等法院今天認定他有串證逃亡之虞，駁回抗告確定。

桃園地檢署8日發布新聞稿表示，新竹縣政府現任工務處處長林鶴斯，涉嫌在107年間擔任新竹縣工務處技正期間，與當時的羅姓處長以不法方式，協助桃園市某工程技術顧問公司取得新竹縣政府107年度發包的道路及橋梁安全檢測相關標案。

桃檢表示，林鶴斯涉嫌收受賄款新台幣15萬元，羅姓前處長則收受賄款10萬元；經專案小組調查，在今年1月6日、7日搜索多處地點，並傳喚該工程技術顧問公司陳姓負責人及張姓合夥人等到案說明。

桃檢訊後認為，林鶴斯涉犯貪污治罪條例對於違背職務之行為收受賄賂罪嫌重大，且有串證及逃亡之虞，向桃園地方法院聲請羈押禁見獲准。林鶴斯不服遭羈押，提起抗告，由台灣高等法院受理。

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高院今天表示，依證人證述及客觀書證可資佐證，堪認林鶴斯犯罪嫌疑重大且所犯為重罪，林男就本案若干重要事項出現供詞反覆、避重就輕、刻意隱瞞之情，且他在業界人際關係影響力甚高，有事實足認有勾串共犯、證人之虞。

高院指出，林男涉犯重罪嫌疑重大，又否認犯罪，依通常畏罪卸責的人性，即有逃匿以規避偵審程序的高度可能，因此有相當理由認定有逃亡之虞；林男確實有羈押禁見必要，駁回抗告而確定。（編輯：方沛清）1110117