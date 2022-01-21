通緝犯逃逸10年化名藏匿花蓮 警方逮捕歸案

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原籍桃園的57歲李姓男子30多年前因懲治盜匪條例等罪遭判無期徒刑，花蓮縣警局接獲情資，發現李姓犯嫌化名在花蓮豐濱鄉石梯灣躲藏10多年，經多次訪查確認身份後，19日前往埋伏，見李嫌開車返家後，上前查緝並逮捕歸案。（花蓮縣警局提供）中央社記者張祈傳真 111年1月21日

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（中央社記者張祈花蓮縣21日電）原籍桃園的57歲李姓男子30多年前因懲治盜匪條例等罪遭判無期徒刑，並經多縣市院檢通緝10年，花蓮縣警局日前接獲情資，發現李嫌隱姓埋名在花蓮豐濱鄉，經埋伏在19日逮捕歸案。

李姓犯嫌民國79年4月在台北市假藉車禍，強行毆打、搶劫官姓駕駛，同年5月又持玩具手槍闖入藍姓女子屋內，性侵及洗劫財物，因懲治盜匪條例（強盜、妨害性自主）及詐欺等案，102及103年間，經台北、新北、桃園地方檢察檢署及桃園地方法院發布通緝共5案，合併應執行無期徒刑。

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花蓮縣警察局保安隊長鄭金龍今天接受媒體聯訪表示，接獲可靠情資，李姓犯嫌化名「李海莫」，在花蓮豐濱鄉石梯灣躲藏10多年，期間以打零工維生，經多次訪查確認身份後，霹靂小組19日前往埋伏，見李嫌開車返家後，上前查緝並逮捕到案，將李男依法解送花蓮地檢署歸案。

豐濱鄉為花蓮海岸線漁村，全鄉未滿5000人，是花蓮人口最少的鄉鎮。鄭金龍表示，李嫌見警方登門盤查，一臉錯愕反問「為啥警察會到鄉下地方查緝他」，仍配合提供證件，初步並未發現其他人協助李男藏匿。（編輯：郭諭儒）1110121

原籍桃園的57歲李姓男子30多年前因懲治盜匪條例等罪遭判無期徒刑，並經多縣市院檢通緝10年，花蓮縣警局日前接獲情資，發現李嫌隱姓埋名在花蓮豐濱鄉，經埋伏在19日逮捕歸案。圖為花蓮縣警察局保安隊長鄭金龍21日說明逮捕過程。中央社記者張祈攝 111年1月21日