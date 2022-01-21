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買杯咖啡自小客被撞 一看竟是戰車

2022/1/21 16:11（1/21 20:11 更新）
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宜蘭縣政府警察局三星分局表示，17日下午在三星鄉上將路二段路旁，發生軍方戰車擦撞停在路旁自小客車的交通事故，事故造成自小客車車體後方毀損，無人受傷，後續依道路交通事故處理。（警方提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 111年1月21日
宜蘭縣政府警察局三星分局表示，17日下午在三星鄉上將路二段路旁，發生軍方戰車擦撞停在路旁自小客車的交通事故，事故造成自小客車車體後方毀損，無人受傷，後續依道路交通事故處理。（警方提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 111年1月21日
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣21日電）宜蘭警方今天表示，陸軍一輛戰車17日演練時，行經宜蘭縣三星鄉途中不慎擦撞路邊停放的自小客車，戰車駕駛無酒駕，無人員受傷，警方已展開調查。

自小客車車主事後在臉書上發文，「人生成就達成，車子被坦克撞」，還說「買個咖啡出來，車子就被坦克車撞了」，十分無奈。

宜蘭縣政府警察局三星分局今天發布新聞稿表示，17日下午3時許獲報，三星鄉上將路二段路旁發生戰車擦撞停在路旁的自小客車交通事故，經了解，當時陸軍蘭陽地區指揮部正在執行軍事演練，張姓士兵駕駛戰車不慎擦撞。

警方指出，這起事故造成自小客車後方毀損，無人受傷，張姓士兵酒測值為零，後續依道路交通事故處理。

陸軍第六軍團指揮部發布新聞稿表示，所轄蘭陽地區指揮部一輛M60A3戰車不慎擦撞路邊停放民車，軍方全力配合警方調查，並依軍車保險作業規定，辦理後續事宜，也會持續要求所屬單位強化行車安全教育及防衛駕駛觀念。（編輯：唐聲揚）1110121

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