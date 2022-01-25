傷害案和解不成再釀衝突 4男子遭淡水警送辦

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（中央社記者王鴻國新北25日電）淡水鄭姓和隋姓男子與陳姓兄弟因傷害案件相約談和解，卻一言不合再爆衝突，相互以空氣槍或刀械攻擊，雙方都掛彩，警方獲報將4人帶回，訊後依殺人未遂等罪嫌送辦。

新北市警察局淡水分局發布新聞稿指出，淡水區新春街24日晚間11時30分發生街頭鬥毆的一起傷害案，員警到場時發現雙方都掛彩。

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初步了解，隋男與鄭男20日到超商消費，隋男與超商店員發生糾紛，陳姓男子為店員抱不平而發生衝突，鄭男持刀攻擊造成陳男腰部受傷後逃逸，鄭、隋2人昨晚相約陳男兄弟為此傷害案洽談和解事宜。

警方表示，洽談過程中一言不合又引發衝突，隋、鄭2人遭陳男兄弟2人持空氣槍及徒手攻擊，鄭男則拿出預藏的水果刀反擊，導致陳男兄弟有多處刀傷，隋男和鄭男身上多處BB彈傷痕。警方獲報到場將4人帶回偵訊，由於雙方互告殺人未遂及傷害罪，警方訊後將4人移送法辦。（編輯：李錫璋）1110125