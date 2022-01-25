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黃育仁被控涉不實交易損害聯昌電子 100萬交保限制出境

2022/1/25 22:50（1/25 23:02 更新）
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菱光科技董事長黃育仁（中）被控在擔任聯昌電子董事長任內，涉嫌不實交易導致聯昌損害。北檢約談他到案說明，訊後諭知以100萬元交保並限制出境、出海。（中央社檔案照片）
菱光科技董事長黃育仁（中）被控在擔任聯昌電子董事長任內，涉嫌不實交易導致聯昌損害。北檢約談他到案說明，訊後諭知以100萬元交保並限制出境、出海。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蕭博文台北25日電）菱光科技董事長黃育仁被控在擔任聯昌電子董事長任內，涉嫌不實交易導致聯昌損害。台北地檢署今天約談黃育仁到案說明，訊後諭知以100萬元交保，並限制出境、出海。

黃育仁晚間由調查局新北市調查處人員陪同至北檢接受檢察官複訊，面對媒體數度比出「3」的手勢，但未回應手勢所指為何，僅表示：「今天又交了新朋友。」

全案起於，東元去年7月23日舉行股東會全面改選董事，會長黃茂雄與菱光董事長黃育仁父子相爭引發外界關注；股東會前夕，東元關聯企業聯昌電子於同月19日向北檢控告黃育仁涉嫌違反證券交易法。

聯昌公司當時指出，黃育仁於民國100年6月起至110年3月間擔任聯昌公司董事長，疑似藉由簽署虛假服務合約等方式，將高達約新台幣1.5億元以上款項匯往國外特定第三人帳戶內。

聯昌公司還表示，公司查無具體交易履約事實及資料，包括其中服務合約的首年匯款即超過百萬美元，但當年度卻連最基本的發票憑證都沒有取得；另外，黃育仁為白電合約也給付超過百萬美元，但聯昌公司根本連一張白電產品訂單也沒接到。

聯昌公司說，黃育仁指示將鉅額資金匯往國外特定人帳戶，卻對聯昌公司營收無明顯助益，涉嫌導致聯昌公司承受不當交易風險及損害，似屬不合營業常規交易。

北檢檢察官指揮調查局深入調查，懷疑黃育仁於107年間涉不實交易致公司損害，涉嫌證券交易法非常規交易、特別背信等罪嫌，今天指揮調查局新北市調查處搜索2處，約談黃育仁到案說明。（編輯：李錫璋）1110125

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