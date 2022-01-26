美國男子積欠防疫罰鍰 離境遭攔後繳清15萬元

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（中央社記者蕭博文台北26日電）行政執行署士林分署今天表示，一名美國籍男子擅離居檢處所遭罰15萬元未繳，日前欲離境返國時遭攔，連忙籌措15萬元現金於昨天繳清欠款，獲解除限制出境。

法務部行政執行署士林分署發布新聞稿表示，此案的美國籍男子去年9月1日自舊金山入境，原應居家檢疫至去年9月15日24時，卻在9月15日上午9時即離開防疫旅館，遭桃園市政府衛生局裁罰新台幣15萬元。

士林分署說，美國籍男子遭裁罰後未繳，遭移送強制執行；執行人員發現，美籍男子是來台求學的國際學生，多方訪查仍未取得他的實際聯絡方式與住址，因此通報移民署限制出境。

士林分署表示，這名美籍男子19日突然現身士林分署，洽詢如何繳款以解除境管；執行人員詢問後才得知他原本準備返回美國，但在機場遭攔下。

美國籍男子告訴執行人員，誤解中文的檢疫指示，才提早15小時離開居檢處所，願意請親友協助，希望執行人員可以給予一段時間來籌錢。

新聞稿指出，美籍男子昨天中午依約到場繳清罰鍰，士林分署也聯繫移民署解除限制出境，讓男子得以返美探視親人。（編輯：李亨山）1110126