拒絕酒測挨罰不繳 憂執行署強制扣薪允分期付

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（中央社記者沈佩瑤新北27日電）36歲萬姓男子4年前遇警攔檢，拒絕酒測挨罰9萬元卻拖欠不繳。行政執行署新北分署近日扣押他薪資債權，萬男擔心面臨強制扣薪，趕緊拿出繼承的房屋供查封，辦理分期繳納。

法務部行政執行署新北分署今天發布新聞稿指出，配合行政執行署推動「加強執行滯納違反道路交通管理處罰條例罰鍰及ETC通行費專案」，特別與新北市政府交通局合作成立專案抓車小組。

家住新莊區的36歲萬姓男子民國106年9月10日凌晨1時許，騎乘機車在新莊區中環路2段一帶遭警察攔檢，因拒絕酒精濃度測試挨罰新台幣9萬元，全案在107年6月間第1次移送新北分署執行，僅扣得其銀行存款235元。

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新北分署表示，今年1月間第2次移送執行，再扣得萬男的銀行存款3000餘元，在薪資債權被扣押，恐面臨強制扣薪後，萬男終於在26日現身新北分署向書記官表示，他從事網路直播販售精品工作，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，收入銳減，另還有房貸壓力。

萬男表示願提供其繼承自父親的房產給新北分署查封，以確保將如期繳納，書記官審酌萬男的經濟狀況後，同意他以分期繳納方式繳清罰鍰。（編輯：李錫璋）1110127