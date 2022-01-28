居檢男深夜偷溜ATM領錢 形跡可疑遭警查獲

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（中央社記者管瑞平苗栗縣28日電）苗栗員警深夜巡邏發現陳姓男子在ATM提領大量現金，懷疑是詐騙車手，盤查發現竟是居家檢疫對象，陳男憂面臨新台幣10萬元重罰，哀求放他一馬，警仍依規定移由衛生局裁處。

苗栗縣警察局竹南分局副分局長張中今天接受媒體聯訪表示，農曆春節即將到來，員警加強金融機構巡守，25日深夜前往竹南鎮郵局巡簽時，看到陳男提領現金，不斷左顧右盼、形跡可疑，一度懷疑他可能是詐騙車手，經盤查以警用系統查詢顯示，陳男尚在居家檢疫期間。

陳男向警方求情表示，從上海回台，為了檢疫已花了10萬元，居家檢疫剩下最後4天，原本想在過年前夕，到住家附近郵局領錢好過年，沒想到碰上員警，希望能放他一馬。

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張中指出，雖然陳男身體狀況正常，不過違反居家檢疫「每到一個地方、就是一個風險」經再三告誡COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫規定後，巡邏員警要求陳男立刻返家，並一路尾隨護送，確定返回住處途中未與其他人接觸，後續仍由衛生局裁處；衛生局為避免男子再偷溜，強制將他送往集中檢疫所。

竹南分局呼籲，目前境外及本土確診案例增多，民眾務必確實遵守防疫規定，避免造成防疫破口，檢疫者若擅離住家或指定地點，可依傳染病防治法及嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，處新台幣10萬元以上100萬元以下罰鍰，勿以身試法，害人害己。（編輯：郭諭儒）1110128