男過馬路被撞再遭車輾送醫不治 肇逃洪嫌收押

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（中央社記者盧太城台東縣29日電）台東李男昨晚穿越台9線崁頂路段時，遭洪男駕駛小貨車撞飛，又被對向來車輛輾過，送醫不治，警方隨後逮捕肇逃洪男，酒測值超標，洪男坦承酒駕肇事，但因有肇逃和串證之虞，檢察官向法院聲押獲准。

台東縣警察局關山分局調查，52歲的李男昨晚8時5分，在台東縣關山鎮台9線崁頂段319公里處，穿越馬路要到對面小吃部消費時，遭到洪男駕駛的小貨車撞擊後噴飛到對向車道，再遭辜男駕駛的自小客車輾過，臟器外露，送醫不治。

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警方調查，事發後洪男逃逸，辜男則留下來幫忙搶救李男，辜男酒測值零。警方調閱監視器今天凌晨1時在關山鎮洪男女友家逮捕洪男，呼氣酒精濃度超標，洪男拒絕夜間偵訊，今天上午才接受警方偵訊，洪男坦承酒駕肇事，警方訊後下午移送台東地檢署複訊。

台東地檢署主任檢察官謝長夏晚上告訴中央社記者，經檢察官複訊後，認為洪男有肇事逃逸、酒駕致人於死及串證之虞涉嫌重大，向台東地方法院聲請羈押，法官裁定羈押獲准，檢察官將持續偵辦。（編輯：李亨山）1110129