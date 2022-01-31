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矯正署年節不打烊 蔡清祥贈水果與加菜金慰辛勞

2022/1/31 11:58
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（中央社記者龍柏安台北31日電）過年期間矯正署不打烊，法務部長蔡清祥昨天傍晚前往桃園監獄視察，為體恤同仁過年期間留守，他送上春節伙食加菜金及水果禮盒，讓農曆春節的歡愉氣氛中增添一些溫暖。

蔡清祥昨天下午5時由矯正署長黃俊棠陪同，一同前往桃園監獄視察，他除勉勵同仁辛勞，也強調矯正署工作性質特殊，須犧牲春節假期與家人團圓的時間，全年無休輪值戒護勤務，面對的壓力及風險並非一般工作可以比擬。

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COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情席捲全球，就連身為全球防疫資優生的台灣都發生本土疫情，不過矯正署成功將病毒防堵在監所外，至今仍維持收容人零確診，這也讓蔡清祥與有榮焉，希望大家一起努力繼續維持。

蔡清祥除勉勵同仁在防疫端上的用心，也肯定大家平日對教化工作付出的心力，並特別以疫情期間推動視訊接見政策為例，由於同仁不辭辛勞，讓收容人於種種防疫限制下仍能透過科技設備維持與家人的聯繫，對於穩定收容人的情緒及協助復歸社會，都有很大助益。（編輯：方沛清）110131

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