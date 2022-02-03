男子居檢和胞弟同住遭罰 台南地院撤銷原處分

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（中央社記者張榮祥台南3日電）台南李姓男子去年4月從中國返台居家檢疫，和胞弟住在不同樓層，遭衛生局以違反「1人1戶」規定裁罰10萬元，李男提行政訴訟，台南地院認定通知書居檢內容不明確，撤銷原處分。

台南地方法院去年12月行政訴訟判決書指出，李男去年4月8日自大陸地區返台入境後居家檢疫，區公所里幹事會同員警隔天查訪發現李男和2名胞弟同住，違反「1人1戶」規定，衛生局依法裁罰新台幣10萬元。

李男不服提起訴願遭台南市政府駁回，李男再提起行政訴訟。李男自認他獨自在3樓居住，里幹事查訪後，胞弟同日就搬離，他再獨居完成14天居家檢疫，不知為何還被罰款。

台南地院認定檢疫通知書內容使「1人1戶」居家檢疫規範內容發生不明確狀況，也就是通知書「1人1戶」定義與「系爭家人同住應遵守事項」於文義上是可併存的。

台南地院認為通知書不明確事由可歸責於主管機關，逕予裁罰難認合法，應予撤銷原處分。

台南市政府衛生局人員今天告訴中央社記者，衛生局尊重台南地院判決，未上訴，撤銷原處分。（編輯：張雅淨）1110203