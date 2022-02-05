檢察官忙著打詐 高檢署建置資料庫助一臂之力

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台灣高等檢察署「跨境詐欺集團溯源斷根」計畫成員、檢察官林彥良（左）表示，只要將被告資料輸入全國反詐騙資料庫，就能了解鎖定對象出境目的地有無交集，或是被告間過去是否曾共犯其他案件。中央社記者蕭博文攝 111年2月5日

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（中央社記者蕭博文台北5日電）高檢署最新統計資料顯示，過去3年電信詐欺案占所有檢察機關新收案比例近11%，意即檢察官每收到10件案件，就有1件是電信詐欺案，成為檢察官辦案的一大負荷。

台灣高等檢察署「跨境詐欺集團溯源斷根」計畫成員、檢察官林彥良告訴中央社記者，據統計，自民國108年至110年11月間，各地檢察機關新收案件數約146萬件，其中電信詐欺案占16萬件，比例將近11%。

林彥良指出，若以年度區分，108年度的電信詐欺案件占新收案件比例約7.4%，109年來到10.1%，110年的比例則達15.6%，呈向上成長趨勢。

林彥良坦言，電信詐欺案件湧入地檢署，對檢察官是相當大的負荷，檢察官不怕辦案，但手上詐欺案被告多半是提供帳戶、手機門號等成員，階層雖低卻耗費司法機關高成本。

他舉例，檢察官面對的雖是集團底層成員，仍須調查車手提款時是否知悉與詐欺犯罪有關等細節，連同罪數、競合等法律攻防非常多，但這些底層的成員能夠不斷替換，犯罪核心不除，後患難絕。

林彥良表示，高檢署檢察長邢泰釗曾形容，電信詐欺集團的核心一日不除，底下的車手、提供帳戶或手機門號的成員仍會如同癌細胞不斷擴散，讓檢察官疲於奔命，因此由檢察長核定「跨境詐欺集團溯源斷根」計畫。

林彥良說，「跨境詐欺集團溯源斷根」計畫結合全國反詐騙資料庫與地檢署情資，跨級跨轄協同辦案，其中反詐資料庫上路多年，未來也將成為高檢署「跨境網路犯罪大數據查緝」計畫利器之一。

高檢署檢察事務官黃啟祥指出，反詐騙資料庫成立於民國105年，蒐集各地檢署的電信詐欺案件資料，依犯罪分工將被告分門別類，區分為人頭帳戶提供者、車手、話務手、金主等，可看出單一被告的犯罪歷程，也能勾稽被告間的人脈網路。

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黃啟祥說，資料庫迄今已建檔5萬5603案、10萬6612人次的資料，可供檢察官查詢人脈分析、集團關聯分析、共犯分析，甚至有特定被告出入境的警示功能，更於109年間新增金流分析平台。

林彥良說，檢察官只要將被告資料輸入資料庫，系統即會產出直觀畫面，方便檢察官了解鎖定對象出境目的地有無交集，或是被告間過去是否曾共犯其他案件，以電腦輔助人腦，讓檢察官在蒐證、訊問都有相對堅實的基礎，提升辦案效率，更有助於向下刨根、向上溯源，徹底瓦解詐欺集團。（編輯：李亨山）1110205