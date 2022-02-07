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男主播性騷擾女同事案 士院判賠償1.6萬元

2022/2/7 20:35
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（中央社記者劉世怡台北7日電）公廣集團吳姓男主播被控性騷擾女同事，士林地院日前認定男主播言論、舉動，均讓女員工感到冒犯，構成性騷擾判須賠新台幣1萬6000元，可上訴。

判決指出，女子指控主張民國109年6月間她與男主播在前往茶水間途中相遇，男主播以開玩笑口吻稱「我如果對妳腳來手來，妳會不會不喜歡」。

判決指出，幾天後男主播說要帶女子去「秘密基地」，過程中提到「選男友要選像我這種已婚的比較好」、「整個台內沒有人比我更適合當妳男朋友」，同時不經意觸碰她的手背，待她進入小房間時，男主播不但把門鎖上還說「我現在要做一件讓妳驚訝的事」，隨後關閉電燈並反問「妳怎麼沒有尖叫啊」。

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女子為此焦慮、失眠、發抖長達3個月，在同事支持下向電視台提出申訴，電視台起初雖作成「申訴成立」決議，經男主播提出申覆，電視台決議「申覆不成立」。女子提起民事訴訟求償。

士林地方法院審酌電視台申訴、申覆決議，以及證人證詞等，日前認定男主播把女子帶進小房間途中提及「男朋友」言論，以及在小房間內關燈舉動，確實讓女子感到冒犯，已構成性騷擾，判賠1萬6000元。可上訴。（編輯：方沛清）1110207

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