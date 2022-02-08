老翁離家失聯 竹市警在山區尋獲助返家團圓

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吳姓女子父親日前離家後失聯，新竹市警察局獲報後動員協尋，8日在靠近竹市山區的東香路附近找到吳父，但他因天冷又未進食有失溫現象，警方立即聯絡消防局，派遣救護車將吳父送醫治療。（新竹市警察局提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年2月8日

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（中央社記者郭宣彣新竹市8日電）吳姓女子的父親6日離家失聯，新竹市警察局獲報後，派多名警力搜尋，今天在靠近竹市山區的東香路附近尋獲，吳女終能與父親團員。

新竹市警察局今天發布新聞稿指出，吳姓女子在7日報案指出，72歲父親於6日從新竹縣竹北市長青路離家後，手機關機無法聯繫，一直找不到人，相當緊張。

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警方指出，獲報後立即調閱監視器，發現吳父最後出現在竹市東香路一段附近，由於這附近為山區偏僻小徑，隨即調派多名警力前往附近搜尋，今天終於在巷內發現吳父。而吳父因天氣寒冷又未進食，有失溫現象，立即聯絡新竹市消防局，派遣救護車送醫院治療。

警方表示，近日天氣低溫又下雨，警方擔心若沒有儘速找到吳父，恐會遇不測，經動員第一、三分局警力鍥而不捨搜尋，終於順利尋獲失聯吳父返家團圓。（編輯：李錫璋）1110208