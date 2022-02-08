陳水扁二次金改案審判長退休 陳芃宇兼任

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（中央社記者劉世怡台北8日電）台灣高等法院更一審承審前總統陳水扁等人涉二次金改案，因審判長葉騰瑞退休，高院下午抽籤抽中法官黃翰義，合議庭變動使陳芃宇為受命法官兼審判長，古瑞君及黃均為陪席法官。

最高法院於民國101年12月20日切割判決陳水扁等人被控二次金改案，判陳水扁有期徒刑10年，併科罰金新台幣1億元；陳水扁的妻子吳淑珍因非公務員而獲減刑，判刑8年，併科罰金8000萬元。2人貪污犯罪所得2億元需追繳沒收。

另外，最高法院把二次金改案中的國泰併世華案，以及陳水扁、吳淑珍、陳水扁的兒子陳致中、陳水扁的兒媳黃睿靚被控洗錢罪部分撤銷，發回台灣高等法院更審。

台灣高等法院更一審受命法官原是曾德水，因曾德水去年3月退休，高院重新抽籤後，使合議庭成員為受命法官陳芃宇、審判長葉騰瑞、陪席法官古瑞君。

高院今天發布新聞稿指出，因葉騰瑞退休，辦理抽籤分案，抽中法官黃翰義，使本案合議庭變成資深法官陳芃宇為受命法官兼任審判長，古瑞君及黃翰義均為陪席法官。

此外，陳水扁因失智及巴金森氏症等症狀而獲得保外就醫，他所涉停審、尚未定讞案件，包含二次金改案、國務機要費案、洗錢案、侵占總統府機密文件案及教唆偽證案。（編輯：方沛清）1110208