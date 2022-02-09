信義房屋告違反競業條款 4前員工須賠93萬元

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（中央社記者劉世怡台北9日電）信義房屋控告4名前員工違反已簽立員工保證書的競業條款，竟自行開業，應給付懲罰性違約金。台北地院日前判4人應賠新台幣93萬多元。可上訴。

判決指出，信義房屋提告主張，這4人簽立「信義房屋仲介股份有限公司員工保證書」，其中約定不得為競業行為，如有違反應賠償懲罰性賠償金。

信義房屋指控，4人於任職期間未經同意，於民國110年2月間以與信義房屋相同或類似的營業登記事項，出資設立公司，明顯違反員工保證書的約定，考量4人任職信義房屋多年，請求4人給付1倍的懲罰性賠償金。

4人則辯稱，員工保證書為定型化契約，賠償約定應屬無效，就算有效，信義房屋未證明受有損害，應無從請求。

北院審酌，4人分別曾擔任信義房屋分店經理、專案經理、主任等職位，具有相當職務位階而非一般營業員，考量信義房屋並未舉證受有實際損害，以及信義房屋發覺4人自行開設新公司，已於110年2月24日終止勞動契約，且新公司110年3月24日登記解散等。

北院依4人違約情形，判給付15萬至40萬元不等金額，共計93萬多元給信義房屋。全案可上訴。（編輯：張銘坤）1110209