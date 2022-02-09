北市人行道掉落4顆子彈 警查獲持槍男送辦

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台北市中山區一間理容店9日凌晨疑遭人丟擲不明物，警方獲報追查於人行道發現有4顆子彈和1顆空彈殼，透過監視器以車追人查獲酒醉的44歲謝男涉案，隨後也在其租屋住處查獲謝男所持有的土耳其TriStar T-100手槍1枝和彈匣1個，但謝男供稱為友人寄放。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年2月9日

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（中央社記者黃麗芸台北9日電）北市中山區1間理容店昨天凌晨疑遭人丟擲不明物，警方獲報追查於人行道發現有4顆子彈和1顆空彈殼，透過監視器以車追人查獲酒醉的44歲謝男涉案，其女同伴包內也查出毒品。

台北市警察局中山分局今天舉行記者會，長安東路派出所長吳嘉葳表示，8日凌晨零時許獲報，指轄內長春路1間理容店遭人丟擲不明物體，線上巡邏警力到場查看，店家大門和周遭並無受損情形。

但員警經仔細來回查看，隨後於長春路人行道上發現4顆子彈和1顆空彈殼，立即通知鑑識小隊現地採證，後續也調閱監視器畫面查看，經分析偵辦資料，鎖定1輛白色賓士車上的不詳男子涉有重嫌。

同時段，警方又獲報指長春路1間飯店內有男子咆哮，警方趕赴現場發現為44歲的謝男因酒醉在店內咆哮，其友人37歲楊女也在一旁勸阻。

警方比對資料後發現，楊女為前案的白色賓士車車主，經盤詰詢問發現，楊女背包內有2包毒品咖啡包（內含第3級毒品愷他命），謝男隨後也坦承長春路人行道上的4顆子彈和1顆空彈殼為其所有。

隨後警方也在其租屋住處查獲謝男所持有的土耳其TriStar T-100手槍1枝和彈匣1個，但謝男供稱為友人寄放，另子彈則是不慎從上衣口袋掉落所致。

全案詢後，將謝男和楊女分別依涉槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例送辦。（編輯：張銘坤）1110209