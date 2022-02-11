高雄男開保時捷搶銀行落網 供稱疫情生意不佳欠債

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（中央社記者洪學廣高雄11日電）高雄葉姓男子7年前買保時捷高調送愛妻，但如今因欠下百萬債務駕車搶銀行，遭員警噴辣椒水制伏，他供稱是因疫情生意不佳鋌而走險，全案依強盜、槍砲、殺人未遂等罪送辦。

高雄市政府警察局鼓山分局今天下午向中央社記者表示，51歲葉男7年前砸大錢入手二手保時捷，且登記在妻子名下，當時還在臉書高調曬車，但後來兩人離婚，葉男便和前妻在市區共同經營美容店。

葉男接受警方詢問時供稱，近期因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情美容店生意不佳，自己又在外欠下新台幣上百萬元債務，他因無力還債才鋌而走險持改造手槍前往彰化銀行搶劫。警方認為他在銀行內有朝員警開槍動作，全案將依強盜、槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂、妨害公務等罪移送高雄地檢署偵辦。

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葉男今天中午約12時30分蒙面開保時捷前往高雄鼓山區一家彰化銀行，持改造手槍闖入後便丟下一個超商塑膠袋大喊「把錢裝進去」。但因附近剛好有巡邏員警經過，行員也趕緊按下銀行警報器報警，數名員警趕到後和葉男對峙，他才剛拉起槍枝滑套準備上彈，員警馬上朝他噴辣椒水，隨後一撲而上將人制伏。

至於槍枝來源，葉男供稱是友人給他用以抵債，警方逮捕他時，裡面仍有8顆子彈。詳細來源和相關案情仍待後續釐清。（編輯：郭諭儒）1110211